«Когда рубашечка расстегнулась в самый неподходящий момент». Плющенко – о шоу в Казани
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео своего выступления на ледовом шоу «Союз чемпионов», которое состоялось 30 августа в Казани.
«Когда рубашечка расстегнулась в самый неподходящий момент на Рахманинове!
Первый раз за всю мою историю показательных выступлений!» – написал Плющенко под видео на своей странице в социальной сети.
Фото: Из личного архива
Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, являются совладельцами академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Вместе они организуют гастрольные туры ледовых шоу и воспитывают двух сыновей – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения.
В ноябре этого года состоится открытие академии «Ангелов Плющенко» в Пекине (Китай).
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