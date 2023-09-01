«Когда рубашечка расстегнулась в самый неподходящий момент». Плющенко – о шоу в Казани

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео своего выступления на ледовом шоу «Союз чемпионов», которое состоялось 30 августа в Казани.

«Когда рубашечка расстегнулась в самый неподходящий момент на Рахманинове!

Первый раз за всю мою историю показательных выступлений!» – написал Плющенко под видео на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, являются совладельцами академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Вместе они организуют гастрольные туры ледовых шоу и воспитывают двух сыновей – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения.

В ноябре этого года состоится открытие академии «Ангелов Плющенко» в Пекине (Китай).