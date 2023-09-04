«Не нужно говорить, нужно делать». Роман Костомаров — о фото с гантелями

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое фото из спортзала. К ампутированным кистям фигуриста прикреплены утяжелители с гантелями.

«А что тут говорить… Не нужно говорить, нужно делать», — подписал снимок Костомаров.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Романа Костомарова.

Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций. Роман был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля, после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.