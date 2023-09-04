«Не нужно говорить, нужно делать». Роман Костомаров — о фото с гантелями

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое фото из спортзала. К ампутированным кистям фигуриста прикреплены утяжелители с гантелями.
«А что тут говорить… Не нужно говорить, нужно делать», — подписал снимок Костомаров.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Романа Костомарова.
Костомаров продолжает возвращаться к активной жизни после длительного нахождения в больнице и ряда ампутаций. Роман был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля, после 175 дней лечения. В дальнейшем Роману предстоит также протезирование рук.
- 4 сентября 2023
-
20:16
-
19:31
-
17:47
-
13:13
- 3 сентября 2023
-
19:29
-
18:07
-
17:50
-
16:50
-
16:36
-
16:29
-
14:08
-
13:39
- 2 сентября 2023
-
20:57
-
14:55
-
13:46
-
12:12
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:22
-
10:09
-
09:59
-
09:34
-
00:14
- 1 сентября 2023
-
23:23
-
22:21
-
21:08
-
18:57
-
18:03
-
15:07
-
13:55
-
12:42
- 31 августа 2023
-
23:54
-
23:30