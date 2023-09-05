Евгения Медведева ответила на провокационные вопросы в социальных сетях

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на интимные вопросы подписчиков в своих социальных сетях. Сначала Медведева ответила на вопрос о том, как можно её затащить в постель.
«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», — ответила Медведева в своих социальных сетях.
Второй ответ прозвучал на вопрос о том, есть ли у фигуристки расстройство пищевого поведения.
«В таких ситуациях главное уверенно говорить — да, было. Но сейчас нет, сейчас всё окей, я молодец», — продолжила отвечать Евгения в собственном профиле.
После Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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