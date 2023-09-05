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Опубликовано расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Опубликовано расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своём официальном сайте опубликовала предварительный график контрольных прокатов национальной команды. Выступления фигуристов состоятся 16 и 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Фигурное катание. Расписание контрольных прокатов сборной России
16 сентября, суббота

14:00–15:05 — танцы (ритм-танец)
15:20–16:40 — женщины (короткая программа)
16:55–18:20 — пары (короткая программа)
18:35–19:55 — мужчины (короткая программа)

17 сентября, воскресенье

14:00–15:15 — танцы (произвольный танец)
15:30–17:00 — женщины (произвольная программа)
17:15–18:50 — пары (произвольная программа)
19:05–20:35 — мужчины (произвольная программа)

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