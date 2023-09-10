Появилась афиша шоу в Китае, где выступят Загитова, Щербакова, Трусова и другие звёзды

Появилась афиша шоу Magic on Ice («Волшебство на льду»), которое пройдёт с 1 по 3 октября на Национальном конькобежном стадионе в Пекине (Китай).

Напомним, ранее было объявлено, что в шоу примут участие такие звёздные российские фигуристки, как олимпийские чемпионки, чемпионки мира Алина Загитова и Анна Щербакова, а также вице-чемпионка Игр в Пекине Александра Трусова.

Кроме того, перед китайской публикой выступят одиночники Алина Горбачёва, Пётр Гуменник, чемпион России и Европы Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также ведущие китайские спортсмены.

Стоит отметить, что Щербаковой и Трусовой не оказалось в списке участниц контрольных прокатов сборной России, которые пройдут с 16 по 17 сентября.