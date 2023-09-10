Татьяна Тарасова: готова комментировать серию Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не получила приглашения комментировать контрольные прокаты фигуристов сборной России. При этом Тарасова подчеркнула, что хотела бы комментировать предстоящую серию Гран-при России.

«Комментировать их я не буду, меня никто не приглашал. Готова ли я комментировать российскую серию Гран-при? Конечно, готова, конечно, хочу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, контрольные прокаты фигуристов национальной команды России пройдут 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Ранее был опубликован предварительный график контрольных прокатов сборной. Серия Гран-при России начнётся 13 октября. Первые соревнования пройдут в Уфе.