Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова: готова комментировать серию Гран-при России

Татьяна Тарасова: готова комментировать серию Гран-при России
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не получила приглашения комментировать контрольные прокаты фигуристов сборной России. При этом Тарасова подчеркнула, что хотела бы комментировать предстоящую серию Гран-при России.

«Комментировать их я не буду, меня никто не приглашал. Готова ли я комментировать российскую серию Гран-при? Конечно, готова, конечно, хочу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, контрольные прокаты фигуристов национальной команды России пройдут 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Ранее был опубликован предварительный график контрольных прокатов сборной. Серия Гран-при России начнётся 13 октября. Первые соревнования пройдут в Уфе.

Материалы по теме
Опубликовано расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android