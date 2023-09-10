Татьяна Тарасова: готова комментировать серию Гран-при России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не получила приглашения комментировать контрольные прокаты фигуристов сборной России. При этом Тарасова подчеркнула, что хотела бы комментировать предстоящую серию Гран-при России.
«Комментировать их я не буду, меня никто не приглашал. Готова ли я комментировать российскую серию Гран-при? Конечно, готова, конечно, хочу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Напомним, контрольные прокаты фигуристов национальной команды России пройдут 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Ранее был опубликован предварительный график контрольных прокатов сборной. Серия Гран-при России начнётся 13 октября. Первые соревнования пройдут в Уфе.
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