Алёна Леонова: многие страны могут решиться на приглашение наших спортсменов

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года фигуристка Алёна Леонова отреагировала на новость о ледовом шоу Magic on Ice, которое пройдёт в Пекине с участием российских спортсменов.
«Появляется ли у меня надежда на то, что и другие страны будут нуждаться в участии наших спортсменов после этого? Если речь идёт о шоу, то почему бы и нет? У нас в России много титулованных спортсменов, которых знают и любят во всём мире. Я считаю, что такой вариант вполне реален», — цитирует Леонову «РБ Спорт».
Ледовое шоу пройдёт с 1 по 3 октября на Национальном конькобежном стадионе в Пекине (Китай). В шоу примут участие звёзды мирового фигурного катания: олимпийские чемпионки и чемпионки мира Алина Загитова и Анна Щербакова, а также серебряный призёр Игр в Пекине Александра Трусова.
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