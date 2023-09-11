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Евгения Медведева анонсировала свои мастер-классы в Китае

Евгения Медведева анонсировала свои мастер-классы в Китае
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в своём профиле на Weibo сообщила, что в октябре проведёт мастер-классы в Китае.

«Друзья, рада сообщить, что в октябре приеду в Китай, чтобы встретиться с вами! Мой график следующий:

2–4 октября – Пекин;
5 октября – Ханчжоу;
6 октября – Ухань;
7–8 октября – Пекин.

Более подробная информация будет опубликована позже, буду с нетерпением ждать встречи», — написала Медведева.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

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