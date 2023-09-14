Маргарита Дробязко заявила, что не готова сохранить литовский паспорт ценой предательства

Призёр чемпионата мира – 2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко написала открытое письмо членам комиссии по делам гражданства Литвы.

Москвичка Дробязко после распада СССР выступала за Литву в дуэте с Повиласом Ванагасом, стала 13-кратной чемпионкой страны. Однако летом 2023 года МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Однако департамент госбезопасности Литвы не счёл Дробязко «угрозой для страны».

«Последние 17 лет мы с Повиласом заняты деятельностью, которая, как считаем, только укрепляет авторитет и престиж Литвы на мировом, пусть даже только спортивно-творческом поприще. Мы не раз доказали, что можем это делать неплохо.

С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня наша деятельность не несла и не несёт никаких политических манифестов. И мне непонятно, почему сегодня вдруг участие в сказке «Шахерезада» или «Спящая красавица» категории 0+ стало нести угрозу безопасности Литовской республике.

Профессионалы из службы безопасности Литвы дали своё заключение – эта моя деятельность ущерба Литве не наносит. Возможно, они одобряют эту деятельность, возможно, нет. Но в принятии решения они руководствовались фактами и профессионализмом, а не сиюминутными эмоциями.

Теперь очередь за комиссией по гражданству. И в связи с этим возникает несколько вопросов. Как юридических, так и эмоциональных. К юридическим относятся следующие.

Разве все литовские граждане не равны перед законом?! Если равны, то как тогда можно в танцевальной паре одного партнёра наказывать, а второго нет? Разве можно лишать гражданства меня, не лишая гражданства Повиласа, моего мужа и бессменного партнёра во всех выступлениях?

Разве я не полноценная гражданка Литвы? Разве я должна всю свою жизнь доказывать, что я честная гражданка, тогда как гражданин Литвы Повилас совершенно не обязан этого делать?

Неужели граждане Литвы делятся на категории и классы с разными обязанностями, касающимися их фундаментальных прав? Насколько это всё соответствует конституции Литвы? Я надеюсь, что профессиональный и беспристрастный ответ на это будет получен от комиссии по гражданству.

Второй юридический вопрос. Насколько я понимаю, мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции. Но разве согласно конституции Литвы я не имею права не озвучивать свою позицию, если я не могу, не хочу или не готова это сделать?

Никто не имеет права, ни морального, ни тем более юридического, заставлять меня занять радикальную, основанную на ненависти к оппоненту позицию или же заставлять каяться в том, что я делаю честно, профессионально и исключительно ради добра и мира в душах тех людей, с которыми соприкасаюсь.

По мнению политиков или, скорее всего, недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом защищали честь Литвы на спортивных аренах, где её флаг поднимался на самых престижных флагштоках и где гремевший под сводами залов гимн Литвы вызывал слёзы гордости как у стоявшего всегда рядом со мной на пьедестале Повиласа, так и у других литовцев.

Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей.

Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться.

Так мне говорит моя совесть, голосу которой я следовала и буду следовать в калейдоскопе триумфов и трагедий этой жизни, невзирая на развёрнутую новую охоту на ведьм, с которой, казалось бы, мы уже расстались навсегда», – написала Дробязко в соцсетях.