Знаменитую фигуристку собираются лишить гражданства из-за шоу Навки. Что происходит?

Знаменитая фигуристка Маргарита Дробязко, 13-кратная чемпионка Литвы и призёр чемпионата мира в паре с Повиласом Ванагасом, может в ближайшее время потерять гражданство этой страны. Всё дело в том, что фигуристы продолжают кататься в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, а она с лета 2022 года находится под санкциями ЕС.

Пара Дробязко/Ванагас – самые титулованные фигуристы Литвы, на их счету – бронза чемпионата мира, две бронзовые медали чемпионата Европы, три бронзы финала Гран-при.

В России Маргарита и Повилас тоже очень известны и востребованы: по завершении карьеры они в основном выступали именно в нашей стране, участвовали в «Ледниковом периоде» и гастролировали с ледовыми шоу Ильи Авербуха. В последние годы Дробязко/Ванагас играли роли в сказках Татьяны Навки.

Почему Дробязко собираются лишить паспорта Литвы?

Впервые о санкциях со стороны Литвы в сторону Дробязко и Ванагаса заговорили в августе 2022 года. Тогда президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов государственных наград из-за участия в шоу Татьяны Навки. За бронзу чемпионата мира Дробязко и Ванагаса в 2000 году наградили рыцарскими крестами Ордена Гедиминаса.

Тогда же Науседа высказался, что необходимо пересмотреть законодательные акты, для того чтобы рассмотреть вопрос с лишением Дробязко литовского гражданства. Повилас Ванагас родился в Литовской ССР, а вот Маргарита – в Москве, гражданство она получала в порядке исключения. Для выступлений на международных стартах под эгидой ISU достаточно гражданства страны у одного из партнёров, но, чтобы попасть на Олимпиаду, паспорт страны необходим обоим фигуристам.

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом 2023 года, сразу после премьеры «Спящей красавицы» Татьяны Навки в Сочи, уже заговорили, что процесс по лишению Дробязко литовского гражданства запущен. Об этом в интервью LRT сообщила председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. «Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», – сказала Чмилите-Нильсен.

Как к новостям отнеслась сама фигуристка? «Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня, в принципе, по жизни всё в порядке. Больше у меня нет комментариев», – сказала Дробязко в комментарии «Матч ТВ».

Получить литовское гражданство фигуристу не так-то просто

Ситуации с вопросами гражданства не раз встряхивали литовское фигурное катание.

В сборной Литвы не раз происходила такая ситуация, когда местный фигурист находил себе партнёршу за границей. Американка Изабелла Тобиас каталась в дуэте с Дейвидасом Стагнюнасом в начале 2010-х. Дуэт несколько раз представлял Литву на чемпионатах мира и Европы, но для выступления на Олимпиаде Изабелле был необходим литовский паспорт. И чтобы получить его, пришлось помучиться.

В январе 2013 года комиссия по делам гражданства Литвы рекомендовала не удовлетворять прошение Тобиас. Формулировка отказа – фигуристка не имела больших заслуг перед страной и не была интегрирована в общество. При этом Изабелла сдала экзамен на знание литовского языка, но президент Литвы Даля Грибаускайте прошение отклонила. Лишь в декабре 2013 года американка получила литовский паспорт, а в феврале 2014-го съездила на единственную в карьере Олимпиаду. Уже после этого пара распалась, а Тобиас отправилась в другую сборную – к партнёру Илье Ткаченко в Израиль.

У американки Эллисон Рид, выступающей в паре с Саулюсом Амбрулявичюсом, несколько лет спустя уже не получилось стать гражданкой Литвы. Та же комиссия не нашла у Эллисон особых заслуг перед страной, и не помогло даже открытое письмо Федерации фигурного катания Литвы. Его тогда подписали и Дробязко с Ванагасом.

«В Литве к этому вопросу относятся очень серьезно. Проблем много было даже у меня. Но мне в итоге гражданство дал лично президент, в порядке исключения. Сравнивать себя с Рид я бы не стала — другой прецедент, другое время. Мне дали, Изабелле дали. А Эллисон не дали. Разные обстоятельства», – комментировала ситуацию Маргарита в беседе с «СЭ».

На Олимпиаду в Пекин от Литвы в итоге поехали Паулина Раманаускайте и Дейвидас Кизала, они заняли 23-е место. Рид/Амбрулявичюс претендовали на Играх минимум на топ-15, а на постолимпийском ЧМ без российских дуэтов смогли попасть в топ-10. После неудачи с ОИ дуэт продолжил карьеру, завоевал для Литвы по две квоты на следующие ЧМ и ЧЕ, а следующий чемпионат Европы станет для Рид и Амбрулявичюса домашним, так что пара нацеливается на медали. Не исключено, что это поможет Эллисон получить гражданство до следующей Олимпиады, если фигуристы решат кататься до 2026 года.