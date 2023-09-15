Навка запросила у Президентского фонда грант в размере 58 млн рублей на ледовые шоу

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 58 млн рублей на организацию и проведение ледовых шоу. Информация о проекте «Грандиозные ледовые шоу с участием олимпийских чемпионов» появилась на сайте организации.
Компания фигуристки «Навка шоу» запросила средства на проведение ледовых спектаклей «История любви Шахерезады», «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». Также указано, что всего на проект будет потрачено почти 264 млн рублей, из которых 206 млн — деньги, поступающие из софинансирования, а 58 млн — средства Президентского фонда.
В описании к заявке на грант говорится: «Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов».
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