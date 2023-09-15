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Александр Энберт высказался о решении не проводить новый сезон «Ледникового периода»

Александр Энберт высказался о решении не проводить новый сезон «Ледникового периода»
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Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о решении не проводить новый сезон шоу «Ледниковый период». Спортсмен участвовал в шоу с 2020 года и стал победителем в паре с актрисой Ольгой Кузьминой.

«Действительно, это было очень яркое шоу. Каждый раз съёмки у нас начинались где-то в середине сентября, поэтому осень всегда проходила очень ярко и интересно. Мы всегда с предвкушением ждали «Ледниковый период», ждали постановки программ, чтобы побыть в этой творческой тусовке. Это действительно очень яркие эмоции. Но в этом году проекта не будет. Может, это и хорошо: наберёмся вдохновения, идей, сил. И зрители соскучатся. Зато будет «Кармен» — это не менее интересная работа, так что будет куда направить свои творческие силы», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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