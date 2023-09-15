Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

В выходные, 16 и 17 сентября, состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В течение двух дней спортсмены представят ритм-танец, а также короткие и произвольные программы во всех видах. Выступления пройдут во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Контрольные прокаты сборной России

Суббота, 16 сентября

13:55 — танцы на льду, ритм-танец

15:20 — женщины, короткая программа

16:55 — спортивные пары, короткая программа

18:35 — мужчины, короткая программа

Воскресенье, 17 сентября

13:55 — танцы на льду, произвольный танец

15:30 — женщины, произвольная программа

17:15 — пары, произвольная программа

19:05 — мужчины, произвольная программа

Ранее стали известны стартовые номера российских фигуристов на контрольные прокаты.

Контрольные прокаты. Одиночное женское катание

1. Анастасия Зинина

2. Софья Муравьева

3. Майя Хромых

4. Камила Валиева

5. Аделия Петросян

6. Софья Акатьева

7. Алина Горбачева

8. Елизавета Туктамышева

9. Вероника Жилина

10. Ксения Синицына

Контрольные прокаты. Одиночное мужское катание

1. Петр Гуменник

2. Марк Кондратюк

3. Макар Игнатов

4. Александр Самарин

5. Григорий Фёдоров

6. Глеб Лутфуллин

7. Артём Ковалёв

8. Андрей Мозалёв

9. Матвей Ветлугин

10. Илья Яблоков

11. Евгений Семененко

12. Дмитрий Алиев

Контрольные прокаты. Спортивные пары

1. Карина Акопова/Никита Рахманин

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

4. Таисия Собинина/Денис Ходыкин

5. Алёна Косторная/Георгий Куница

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

7. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

8. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

9. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко

Контрольные прокаты. Танцевальные дуэты

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд

5. Александра Степанова/Иван Букин

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов

7. Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко

8. Александра Прокопец/Александр Васькович

9. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный