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Стало известно, кто был инициатором приостановки продажи билетов на шоу Навки в Алма-Ате

Администрация спортивного комплекса Almaty Arena прокомментировала информацию о приостановке продажи билетов на шоу олимпийской чемпионки 2006 года, двукратной чемпионки мира Татьяны Навки в Алма-Ате (Казахстан).

Напомним, вчера, 15 сентября, на сайте topbilet.kz появилась информация, что продажа билетов на ледовое шоу Навки «История любви Шахерезады» в Алма-Ате, запланированное на 23 декабря на льду спортивного комплекса Almaty Arena, временно приостановлена. Причины такого решения на данный момент неизвестны.

«По информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena сообщаем, что организаторы — ИП «Рахат» — сами попросили администрацию Almaty Arena о приостановлении продажи билетов», — приводит слова представителя администрации «РИА Новости Спорт».