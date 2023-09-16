Тарасова заявила, что Трусову и Кондратюка больше не связывают романтические отношения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что серебряного призёра Олимпиады-2022 Александру Трусову больше не связывают романтические отношения с чемпионом Европы и России Марком Кондратюком.

«Она маленькая девочка. Ну интересно-интересно, где она будет выступать, придут посмотреть. Безусловно, сезон будет интересным и без них. Чем прославилась Трусова? Своими четверными прыжками. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет. Потому что она не тренируется. По-моему, она закончила.

Мешает ли ей роман с Кондратюком? Так у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».