Майя Хромых прокомментировала первый прокат после пропущенного из-за травм сезона

17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, прокомментировала первый прокат после пропущенного из-за травм сезона. Хромых представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России.

«Очень волнительно. Давно не выступала. Сегодня, в данную секунду не понимаю, что происходит, немного в прострации, в шоке, что это случилось. Очень сильно этого хотела. Старалась получать удовольствие, не думать об ошибках, дальше буду работать над качеством. Выступать после травм… Ещё неделю назад было страшно, но я себе сказала, что я много работала, чтобы вернуться, поэтому незачем переживать. Цели на сезон? Доехать до соревнований. Порадую чистыми прокатами и, наверное, четверным. Эту программу мне поставили ещё в начале прошлого сезона, планировалось, что буду выступать. Даниил Маркович включил музыку, посмотрели несколько вариантов, но оставили эту. Мне очень нравится музыка», — сказала Хромых в микст-зоне после проката.