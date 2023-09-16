Иван Букин: так мило было, что у Сашки Степановой родилась дочка
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Многократный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, рассказал, помогает ли партнёрше нянчить дочь.
«Я её видел, когда мы были на сборах в Сочи. Она маленькая была ещё совсем! Я брал её в руки, это так мило было, что у Сашки родилась дочка. Для меня это было очень мило и прикольно», — сказал Букин в эфире Первого канала.
Напомним, Александра Степанова и Иван Букин выступают на контрольных прокатах национальной команды России, которые проходят 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Сегодня, 16 сентября, танцевальные дуэты выступили с ритм-танцем, а завтра, 17 сентября, представят произвольный танец.
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