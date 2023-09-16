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Хабибуллина и Княжук рассказали сюжет танго из своей короткой программы

Хабибуллина и Княжук рассказали сюжет танго из своей короткой программы
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Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о короткой программе, которую показали на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые проходят в «Мегаспорте».

Хабибуллина: Наша короткая программа под музыку танго, но это не совсем стандартное классическое танго. В этом танго мы показываем отношения двух людей, и Илья более такой расхлябанный должен быть в этой программе, а я — наоборот, вся такая страстная, красивая. Илья то притягивает меня к себе, то, наоборот, отпускает. Программа об этом. Мы давно хотели танго себе. Нам очень нравится в этом образе, это что-то новое для нас и в то же время необычное.

Княжук: Непросто нам далось это. Мы привыкли катать более романтические, более нежные композиции.

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