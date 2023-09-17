Видео: короткая программа Валиевой на контрольных прокатах сборной России

Победительница Олимпиады-2022 в командном соревновании, 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева на контрольных прокатах сборной России представила короткую программу, которую она исполняет под композицию I See Red.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеозапись выступления Валиевой.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
17 сентября в «Мегаспорте» (Москва) контрольные прокаты сборной продолжатся выступлениями в танцах на льду (13:55 мск) и в женском одиночном разряде (15:30 мск). В 17:15 мск на лёд выйдут спортивные пары, а в 19:05 мск начнутся прокаты в мужском одиночном разряде.
Помимо Валиевой в женском одиночном разряде для участия в контрольных прокатах в сборную России вызваны Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Майя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Елизавета Туктамышева, Вероника Жилина и Ксения Синицына.
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