«Разминка перед шоу». Роман Костомаров показал, как набивает футбольный мяч
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором он вместе с компанией набивает футбольный мяч.
«Разминка перед шоу», — подписал видео Костомаров.
Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. В конце августа текущего года Костомаров впервые после болезни и операций появился на льду перед зрителями.
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