Степанова/Букин: на прокатах были нервы, как будто это соревнование уровня этапа Гран-при

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от поддержки зрителей на контрольных прокатах сборной России и рассказали о настрое на новый сезон.
«Это было невероятно. Нервы [такие], как будто это было соревнование — серьёзное, на уровне этапа Гран-при. Получили удовольствие, потому что давно не выступали. Конечно, будем работать, потому что прокаты дают понять, где ошибки. Специалисты укажут на них, где можно прибавить. Все в мире работают, и мы хотим. Праздновать будем в конце сезона. Сейчас будет плодотворное осознание того, что произошло», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Нас поддерживали, кричали. Программа у нас идёт по нарастающей, поэтому к концу нельзя уставать. Мы не исключение, надо идти до конца», — добавила Степанова.
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