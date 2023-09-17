Худайбердиева/Базин: Гуменника поддерживаем только так, Петя — наш друг

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, соревнующиеся в паре в танцах на льду, отреагировали на новость о том, что выступающему в мужском одиночном разряде Петру Гуменнику не разрешили выходить на лёд с новой короткой программой под композицию Rammstein (песня Sonne).
«Гуменнику запретили кататься под Раммштайн? Петю поддерживаем только так, Петя наш друг», — передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Думаю, Петя со своим тренерским штабом очень красиво разберётся с этой ситуацией, и все останутся довольны», — добавил Базин.
«Надеюсь, мы с такой ситуацией не столкнёмся, а у Пети всё будет хорошо», — подытожила Худайбердиева.
На контрольных прокатах сборной России Елизавета и Егор показали произвольную программу под кавер-версию песни Уитни Хьюстон «I Will Always Love You».
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