Софья Акатьева снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева снялась с представления произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в московском «Мегаспорте». Причиной такого решения стали медицинские показания.

Состав участников контрольных прокатов у женщин: Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Майя Хромых, Камила Валиева, Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Елизавета Туктамышева, Вероника Жилина и Ксения Синицына.

В сезоне-2022/2023 16-летняя Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом. По ходу межсезонья она получила стрессовый перелом стопы, из-за которого приступила к тренировкам только в конце июля.