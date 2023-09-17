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Синицына: на тренировке проткнула ногу коньком, но очень хотела показать произвольную

Синицына: на тренировке проткнула ногу коньком, но очень хотела показать произвольную
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Фигуристка Ксения Синицына рассказала о том, как на тренировке пробила ногу коньком, и оценила новую произвольную программу.

«Да просто шла тренировка, шла хорошо, в рабочем режиме. Я уже откатала произвольную программу, осталось буквально две минуты до конца тренировки, я заходила на лутц, и так получилось, что нога соскочила и мне прям выбоины в ботинке сделала. Проткнула себе ногу. Покинула тренировку — больше не смогла. Еле шла. Очень долго мне там замораживали ногу, я долго пыталась её как-то разминать, мне её заклеили-переклеили.

«Были ли мысли не выходить на лёд? Я очень хотела показать свою новую программу. Проанонсировала, что это будет что-то новое для меня, очень хотелось показать это зрителям. Я только дупли смогла отпрыгать. Очень не по себе сейчас, я много работала и хотела по максимуму продемонстрировать наработанные элементы.

«Сколько может занять восстановление? Не знаю, но надеюсь, что это пройдёт быстро, будем лечить, компрессы накладывать ежечасно, чтобы это всё зажило и можно было выйти на лёд.

«Много ли крови было? Да нет. Там больше внутрь пошло. Повреждение изнутри.

«Новая произвольная программа? Здесь нет конкретного образа. Я катаюсь, наслаждаюсь в этой музыке, кайфую сама от себя, от этой программы. Мне очень нравится её катать. Идея была у нас общая с тренерами. Мне поставили уже короткую, и мы хотели на контрасте создать произвольную программу. Много музыки прослушали», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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