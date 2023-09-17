«Трусова ничего не советовала». Жилина — об элементе в своей новой произвольной программе

15-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, прокомментировала прокат своей произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в московском «Мегаспорте».

«Нужно на тренировках больше накатывать программу, она ещё не вкатана. Я буду стараться. Участие и в юниорских прокатах, и во взрослых? Для меня это большой опыт. Только помогает и придаёт уверенности.

Как выбирали программу? Мне очень нравится этот образ, очень люблю танцевать и старалась сегодня показать это. Кантилевер очень давно делаю, с детства, Саша Трусова ничего не советовала (улыбается)», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.