«Все программы — это просто сердечки». Валиева не смогла выбрать свою любимую постановку
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева не смогла выбрать свою любимую программу из всех постановок, которые она катала на профессиональном уровне.
«Любимая программа? У каждой свой шарм. «Девочка на шаре» — это, скорее, когда стоит перед вами ребёнок, тоненький, звонкий, и старается сделать всё. Поэтому у «Девочки на шаре» отдельный шарм, у «Шторма» отдельный шарм. Особенное чувство у меня вызывает короткая программа олимпийского сезона — когда её связываешь с какими-то своими моментами, переживаниями в жизни, программа становится знаковой. Все программы — это просто сердечки», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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