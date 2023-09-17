Мишина и Галлямов прокомментировали ситуацию с музыкой для короткой программы Гуменника

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, прокомментировали ситуацию с музыкой для короткой программы Петра Гуменника. Фигуристу пришлось выступать на контрольных прокатах со старой постановкой, потому что в Федерации фигурного катания на коньках России спортсмену не одобрили программу под песню группы Rammstein.
Александр Галлямов сказал: «Всё-таки, конечно, жаль, что так всё произошло. Но это культура спорта, и нам нужно подбирать музыку — федерация может одобрить нашу программу, в любом случае нужно советоваться».
«В любом случае фигурное катание — это искусство, и спортсмен выбирает музыку, которая ему ближе, под которую ему хотелось кататься. Но, к сожалению, такие ситуации бывают», — добавила Мишина. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 17 сентября 2023
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