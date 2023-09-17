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Бойкова и Козловский рассказали, смогут ли выполнить четверной прыжок в своих программах

Бойкова и Козловский рассказали, смогут ли выполнить четверной прыжок в своих программах
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в дуэте в парном катании, рассказали, смогут ли они выполнить четверной прыжок в своих программах.

Козловский ответил: «Четверной прыжок? У нас вряд ли получится. Я не в том возрасте, не в том весе».

«Должна быть определённая структура мышц для четверных прыжков, которой лично я не обладаю», — сказала Бойкова. Слова спортсменов из микст-зоны после контрольных прокатов сборной России передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются чемпионами Европы, бронзовыми призёрами чемпионата мира и двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы. В новом сезоне спортсмены начали тренироваться в Москве под руководством Этери Тутберидзе.

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