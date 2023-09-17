Бойкова/Козловский: это стереотип, что очень мало пар исполняют тройной риттбергер

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, объяснили, почему приняли решение исполнять тройной риттбергер только в короткой программе.

Козловский. У нас были прокаты на тренировках с тройным риттбергером в произвольной программе, но, посоветовавшись со специалистами, с тренерами, мы пришли к выводу, что чисто математически это не очень выгодно. Судьи вряд ли оценят его на плюс пять, что повлечёт за собой потерю баллов. При этом это сопряжено с повышенными рисками и энергозатратностью.

Бойкова. Риттбергер сложно оценить на плюс пять, это тот прыжок, который исполняешь с маленькой скоростью, он прыгается очень сильно в круг, выезд будет «хвостиком хрюшки».

Козловский. Мне кажется, это определённый стереотип, очень мало пар исполняют тройной риттбергер.

Бойкова. Если быть честной, риттбергер – это один из самых сложных прыжков, все остальные с зубца прыгаются проще.

Козловский. Специалисты говорят, что оценка вряд ли будет по максимуму.

Слова спортсменов из микст-зоны после контрольных прокатов сборной России передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.