Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я вас люблю». Соколовская проигнорировала вопрос о тренировках Трусовой в её команде

«Я вас люблю». Соколовская проигнорировала вопрос о тренировках Трусовой в её команде
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Светлана Соколовская проигнорировала вопросы журналистов о том, продолжает ли фигуристка Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, тренироваться под её руководством.

«Я просто опаздываю, я вас люблю», — цитирует издание «РИА Новости Спорт» ответ Соколовской журналистам после контрольных прокатов сборной России.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Александра Трусова прекратила регулярные тренировки в команде Светланы Соколовской в ЦСКА. Сама фигуристка, по информации журналистов, не планирует выступать на турнирах в сезоне-2023/2024, а на вопросы о завершении карьеры ответила, что это будет известно позднее. На контрольных прокатах Трусова не выступала.

Материалы по теме
Ученицы Тутберидзе в плохой форме. Лишь Валиева после тяжёлой болезни восхитила зал
Ученицы Тутберидзе в плохой форме. Лишь Валиева после тяжёлой болезни восхитила зал
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android