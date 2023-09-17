«Я вас люблю». Соколовская проигнорировала вопрос о тренировках Трусовой в её команде
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Светлана Соколовская проигнорировала вопросы журналистов о том, продолжает ли фигуристка Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, тренироваться под её руководством.
«Я просто опаздываю, я вас люблю», — цитирует издание «РИА Новости Спорт» ответ Соколовской журналистам после контрольных прокатов сборной России.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Александра Трусова прекратила регулярные тренировки в команде Светланы Соколовской в ЦСКА. Сама фигуристка, по информации журналистов, не планирует выступать на турнирах в сезоне-2023/2024, а на вопросы о завершении карьеры ответила, что это будет известно позднее. На контрольных прокатах Трусова не выступала.
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