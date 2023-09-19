Степанова — о выступлении Валиевой: это уже абсолютно другой человек

Многократный призёр чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, высказалась о новых программах российской фигуристки Камилы Валиевой, которая заметно выросла и приобрела женственность в межсезонье.

В короткой программе Валиева показала яркий прокат в сексуальном красном платье, а в произвольной выступила в образе чёрной пантеры.

«Поражаюсь, как Камила Валиева исполняет всё то, что она может нам показать. Для меня это загадка. Она и кататься стала по-другому, она уже превратилась в девушку. Конечно, это безумно красиво на льду, это уже абсолютно другой человек», — сказала Степанова в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.