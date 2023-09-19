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Валиева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Москве

Валиева выступит на этапах Гран-при России в Казани и Москве
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) распределила фигуристок, участвовавших в контрольных прокатах национальной команды, по этапам Гран-при России — 2023/2024.

Фигурное катание. Гран-при России — 2023/2024. Женщины
1-й этап. Уфа, 13-16 октября

Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.

2-й этап. Омск, 20-23 октября

Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Вероника Жилина, Ксения Синицына.

3-й этап. Красноярск, 27-30 октября

Аделия Петросян, Дарья Садкова, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

4-й этап. Казань, 10-13 ноября

Камила Валиева, Алина Горбачёва, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва.

5-й этап. Самара, 17-20 ноября

Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.

6-й этап. Москва, 24-27 ноября

Камила Валиева, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

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