Семененко и Кондратюк выступят на разных этапах Гран-при России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) распределила фигуристов, участвовавших в контрольных прокатах национальной команды, по этапам Гран-при России — 2023/2024.
Фигурное катание. Гран-при России — 2023/2024. Мужчины
1-й этап. Уфа, 13-16 октября
Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
2-й этап. Омск, 20-23 октября
Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артём Ковалёв, Григорий Фёдоров.
3-й этап. Красноярск, 27-30 октября
Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Пётр Гуменник, Илья Яблоков.
4-й этап. Казань, 10-13 ноября
Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Фёдоров.
5-й этап. Самара, 17-20 ноября
Пётр Гуменник, Андрёй Мозалёв, Александр Самарин, Илья Яблоков.
6-й этап. Москва, 24-27 ноября
Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артём Ковалёв.
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