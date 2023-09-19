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Семененко и Кондратюк выступят на разных этапах Гран-при России

Семененко и Кондратюк выступят на разных этапах Гран-при России
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) распределила фигуристов, участвовавших в контрольных прокатах национальной команды, по этапам Гран-при России — 2023/2024.

Фигурное катание. Гран-при России — 2023/2024. Мужчины
1-й этап. Уфа, 13-16 октября

Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

2-й этап. Омск, 20-23 октября

Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артём Ковалёв, Григорий Фёдоров.

3-й этап. Красноярск, 27-30 октября

Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Пётр Гуменник, Илья Яблоков.

4-й этап. Казань, 10-13 ноября

Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Фёдоров.

5-й этап. Самара, 17-20 ноября

Пётр Гуменник, Андрёй Мозалёв, Александр Самарин, Илья Яблоков.

6-й этап. Москва, 24-27 ноября

Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артём Ковалёв.

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