Артур Даниелян: короткая программа — это страстное слепое танго

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян после выступления на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга рассказал о новой короткой программе.
«Ощущения необычные, потому что давно не было выступлений. Но с чего-то начали, дальше будем работать ещё больше, завтра произвольная.
Короткая программа – это слепое танго. Когда будет готов костюм, какие-то фишечки будут более понятными. Страстное слепое танго. Следующий старт – Мемориал Панина, там я уже буду в своих костюмах, думаю, программы там заиграют по-другому.
В прошлом сезоне мне надо было выступать-выступать-выступать, нарабатывать соревновательный опыт, потому что на протяжении долгого времени у меня было мало стартов или вовсе их не было. В этом сезоне вне конкурса я не выступаю, официально, поэтому немного по-другому расцениваю это всё. Нахожусь в открытой борьбе за хорошие баллы, места», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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