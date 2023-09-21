Артур Даниелян: хочу поехать на этапы Гран-при России в Казань и Красноярск

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян рассказал, на какие этапы Гран-при России хотел бы попасть.
«Насчёт этапов Гран-при пока ничего не знаю. Мы решили, что отстартуем здесь и там уже посмотрим. Куда бы самому хотелось поехать? Хочу в Казань (улыбается). В Казани мне нравится. И, может быть, Красноярск — это особенный город для меня.
Жёсткая конкуренция в мужском одиночном? Это как-то подстёгивает, мотивирует. Даже на тренировку выходишь и понимаешь, для чего ты работаешь. Ты должен быть лучшим из лучших. Конкуренция всегда двигает вперёд, каждый может выстрелить. Поэтому мы доработали лутц и продолжаем над ним работать – чтобы быть конкурентоспособными», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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