Артур Даниелян: хочу поехать на этапы Гран-при России в Казань и Красноярск

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян рассказал, на какие этапы Гран-при России хотел бы попасть.

«Насчёт этапов Гран-при пока ничего не знаю. Мы решили, что отстартуем здесь и там уже посмотрим. Куда бы самому хотелось поехать? Хочу в Казань (улыбается). В Казани мне нравится. И, может быть, Красноярск — это особенный город для меня.

Жёсткая конкуренция в мужском одиночном? Это как-то подстёгивает, мотивирует. Даже на тренировку выходишь и понимаешь, для чего ты работаешь. Ты должен быть лучшим из лучших. Конкуренция всегда двигает вперёд, каждый может выстрелить. Поэтому мы доработали лутц и продолжаем над ним работать – чтобы быть конкурентоспособными», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.