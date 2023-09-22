Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева исполнит главную роль в обновлённом мюзикле «Кармен» в Петербурге

Евгения Медведева исполнит главную роль в обновлённом мюзикле «Кармен» в Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух 5 и 6 ноября представит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга ледовое шоу «Кармен». Главную роль в обновлённом мюзикле исполнит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Это роль моей мечты. Я нахожусь в предвкушении и чувствую, что смогу полноценно раскрыть разные грани характера Кармен. У нас с героиней не так много общего, так что мне придётся учиться, перевоплощаться, и тем интереснее. Но в Кармен нет ничего, что было бы неприемлемым для меня. Сейчас, в XXI веке, каждый волен быть собой, жить как он хочет и испытывать любые эмоции», — рассказывает о своей роли фигуристка.

Фото: Продюсерский центр Ильи Авербуха

В шоу также выступят призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Энберт, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, а также Албена Денкова и Максим Ставиский, ледовый балет, артисты цирка и акробаты Ледового театра Санкт-Петербурга Григорий Забелло и Анатолий Сластин. Озвучивают «Кармен» известные вокалисты Светлана Светикова и Сергей Ли в сопровождении живого ансамбля.

Напомним, 20-й юбилейный сезон шоу Ильи Авербуха возвращается к одной из самых известных своих постановок. Первыми Кармен и Хосе стали Татьяна Навка и Роман Костомаров — в своё время танец на музыку к одноимённому балету принёс им олимпийское золото.

Материалы по теме
«Женечка, нам так тебя жалко». Каких откровений ждать от фильма про Медведеву
«Женечка, нам так тебя жалко». Каких откровений ждать от фильма про Медведеву
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android