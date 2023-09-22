Евгения Медведева исполнит главную роль в обновлённом мюзикле «Кармен» в Петербурге

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух 5 и 6 ноября представит в Ледовом дворце Санкт-Петербурга ледовое шоу «Кармен». Главную роль в обновлённом мюзикле исполнит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Это роль моей мечты. Я нахожусь в предвкушении и чувствую, что смогу полноценно раскрыть разные грани характера Кармен. У нас с героиней не так много общего, так что мне придётся учиться, перевоплощаться, и тем интереснее. Но в Кармен нет ничего, что было бы неприемлемым для меня. Сейчас, в XXI веке, каждый волен быть собой, жить как он хочет и испытывать любые эмоции», — рассказывает о своей роли фигуристка.

Фото: Продюсерский центр Ильи Авербуха

В шоу также выступят призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Энберт, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, а также Албена Денкова и Максим Ставиский, ледовый балет, артисты цирка и акробаты Ледового театра Санкт-Петербурга Григорий Забелло и Анатолий Сластин. Озвучивают «Кармен» известные вокалисты Светлана Светикова и Сергей Ли в сопровождении живого ансамбля.

Напомним, 20-й юбилейный сезон шоу Ильи Авербуха возвращается к одной из самых известных своих постановок. Первыми Кармен и Хосе стали Татьяна Навка и Роман Костомаров — в своё время танец на музыку к одноимённому балету принёс им олимпийское золото.