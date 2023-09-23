«Банные кошки». Евгения Медведева опубликовала совместное фото с Туктамышевой

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях совместное фото с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой. На нём они вместе позируют в бассейне.

«С лёгким паром», — подписала фото Медведева. «Банные кошки», — отреагировала на пост Туктамышева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

Ученица Алексея Мишина Туктамышева продолжает свою карьеру. Ранее она выступила на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Москве.