Евгения Медведева с помощью фото ответила на вопрос, есть ли у неё парень

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева провела в социальных сетях рубрику «Вопрос — ответ». Один из пользователей спросил фигуристку, есть ли у неё парень. На это Медведева опубликовала фото с незнакомцем.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Также Медведева ответила ещё на некоторые вопросы.

– Ты злопамятная или предпочитаешь записывать?

– Я не злопамятная. Просто я злая и память у меня хорошая.

– Какой у тебя любимый стиль одежды сейчас?

– Сейчас одежда в нюдовых, базовых цветах. Женственного, свободного кроя без ярких акцентов.

– Вам нравится, когда вас называют Медо?

– Нравится. Это прозвище напоминает о беззаботном и весёлом времени.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.