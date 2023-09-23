Евгения Медведева с помощью фото ответила на вопрос, есть ли у неё парень

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева провела в социальных сетях рубрику «Вопрос — ответ». Один из пользователей спросил фигуристку, есть ли у неё парень. На это Медведева опубликовала фото с незнакомцем.
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Также Медведева ответила ещё на некоторые вопросы.
– Ты злопамятная или предпочитаешь записывать?
– Я не злопамятная. Просто я злая и память у меня хорошая.
– Какой у тебя любимый стиль одежды сейчас?
– Сейчас одежда в нюдовых, базовых цветах. Женственного, свободного кроя без ярких акцентов.
– Вам нравится, когда вас называют Медо?
– Нравится. Это прозвище напоминает о беззаботном и весёлом времени.
Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.
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