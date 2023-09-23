Костомаров — о начале болезни: попарился, залез в прорубь. В такси начал кашлять нон-стоп

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров рассказал, как заболел и попал в больницу в январе текущего года. Спортсмен провёл в медицинском учреждении 175 дней и пережил ампутацию конечностей.

«Вернёмся чуть-чуть назад, в предновогодние дни. Оксана, моя жена, заболела. В новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Она поняла, что с такой температурой ей будет тяжело 1-3-го числа выступать, и начала пить антибиотики, со мной всё было хорошо. Со временем Оксане становилось лучше, но так как я катаюсь с ней, постоянный близкий контакт… Вероятно, что я где‑то заразился, подцепил вирус.

Болело плечо, старая травма обострилась. По ходу нашей программы затрагивалось это плечо, и усиливалась боль. Приходилось периодически делать после Нового года обезболивающие уколы. Плюс я начал немного подкашливать. Температуру никогда не измерял, покашлял – пройдёт через 3-4 дня, у меня всегда так было.

Доктор был на катке, я приходил только за обезболивающими, плечо болит. Вроде бы всё хорошо. Кроме кашля, никаких симптомов не было. Числа 8-го, когда мы закончили все выступления, я говорю Оксане: «Поеду, соберёмся с ребятами». С моим другом Иваном Скобревым мы регулярно ходили в баню, купались в проруби, прыгали в купель. Не то что купались как моржи – погрелся, искупнулся, всё это для здоровья.

Вполне вероятно, что накопление моей болезни и «забивание» её обезболивающими ослабили мой иммунитет. Организм же тебе не скажет: «У тебя ослаб иммунитет, ты в баньку не ходи, в прорубь не прыгай». Я в баню 100 раз в году хожу, это норма для спортсмена. Я попарился, залез в прорубь, попарился, залез в прорубь.

Вызвал такси, поехал домой. Вероятно, в последний мой нырок уже совсем как-то ослабился мой иммунитет. Когда я сел в такси и поехал домой, начал кашлять нон-стоп. Кашель уже был как из трубы, наверное, это действительно было какое-то воспаление лёгких. Я не мог откашляться, 45 минут я ехал до дома и кашлял, и кашлял, кашлял и кашлял. Дома это продолжалось несколько часов. У меня начало болеть в боку, мне казалось, что у меня уже сводит мышцы, я не мог вдохнуть. Что‑то подозрительное, у меня никогда такой боли не было.

Решили вызвать скорую помощь. Думал, может быть, посмотрят, капельницу какую-нибудь сделают, и на этом всё закончится. Сделали мазки на ковид, послушали – всё нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследования, которые дома сделать нельзя. Я говорю: «Поехали». Я помню палату, где лежит много человек, все разные, кто-то переломанный, кто-то кашляет. Два раза я вставал, ходил в туалет, дальше ничего не помню», — сказал Костомаров в эфире шоу «Секрет на миллион».