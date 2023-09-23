Роман Костомаров рассказал, какие сны видел во время комы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, какие сны видел во время медикаментозной комы, в которую вводили его во время лечения в Коммунарке.
«Тоннелей не видел, видел странные такие сны, где я глубоко под водой. Когда ты не можешь найти выход, чтобы вдохнуть воздух. Нужно было пройти какой-то лабиринт, и я всплыву, и сделаю уже какой-то вздох. Самый ужасный сон, который я видел, казался мне явью. Я стою на даче, на дорожке, в одежде, смотрю на себя со стороны метрах в пяти. Стою в шапке, и рядом кто-то снимает меня. Происходит следующее: когда спичку поджигаешь, она быстро вот так вот… (показывает, как складывается спичка). И вот так же происходит со мной, я складываюсь пеплом, и шапка падает на ботинки.
Я со стороны на это смотрю и нахожусь в полном ужасе, мурашки идут. Секунд через 30-40 происходит то же самое, только в обратном порядке – от ботинка вверх до шапки, и я опять стою. Я понимаю, что меня сейчас записали, но не помню, кто снимал на телефон.
Потом, когда я был уже в сознании, сказал Оксане: «Бусечка, там в телефоне есть фото и видео ужасное, посмотри». Она смотрит на меня и говорит: «Там нет никакого видео». А я ей пытаюсь доказать, что там оно есть. Вот в этот момент, наверное, я был конкретно близок к смерти, но я вылез.
Не знаю почему, но дважды во сне меня награждал сам Кадыров. Вешал мне медаль, с бронежилетом клал автомат в кровать и значок был – Герой России», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион».
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