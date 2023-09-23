Домнина сообщила, что Костомарову может потребоваться ещё одна операция

Чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина, супруга Романа Костомарова, объяснила, почему её мужу ампутировали ступни и кисти рук.

Из-за долгого нахождения под аппаратами, поддерживающими жизнедеятельность, у Костомарова начал развиваться некроз периферийных сосудов, без операции было не обойтись.

«Когда я впервые увидела его больные руки… Одно дело, когда ты слышишь, а другое, когда видишь. Осознание того, что это неизбежно, приводит в шок. Я увидела чёрные, высохшие пальцы. Как угли. Необратимый процесс. Там без вариантов…

Боролись за каждый миллиметр, когда по стопам пошла гангрена, их сразу убрали. Сначала правую кисть ампутировали, почти сразу после стоп, там уже было всё мёртвое. За левую кисть боролись до последнего. И сейчас ещё боремся за ладонь, может, ещё потребуется одна операция», — сказала Домнина в программе «Секрет на миллион».