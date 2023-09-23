Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Домнина сообщила, что Костомарову может потребоваться ещё одна операция

Домнина сообщила, что Костомарову может потребоваться ещё одна операция
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина, супруга Романа Костомарова, объяснила, почему её мужу ампутировали ступни и кисти рук.

Из-за долгого нахождения под аппаратами, поддерживающими жизнедеятельность, у Костомарова начал развиваться некроз периферийных сосудов, без операции было не обойтись.

«Когда я впервые увидела его больные руки… Одно дело, когда ты слышишь, а другое, когда видишь. Осознание того, что это неизбежно, приводит в шок. Я увидела чёрные, высохшие пальцы. Как угли. Необратимый процесс. Там без вариантов…

Боролись за каждый миллиметр, когда по стопам пошла гангрена, их сразу убрали. Сначала правую кисть ампутировали, почти сразу после стоп, там уже было всё мёртвое. За левую кисть боролись до последнего. И сейчас ещё боремся за ладонь, может, ещё потребуется одна операция», — сказала Домнина в программе «Секрет на миллион».

Материалы по теме
«Сам не знаю, как выжил». Первое интервью Костомарова после ампутации и протезирования
«Сам не знаю, как выжил». Первое интервью Костомарова после ампутации и протезирования
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android