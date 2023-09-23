Врач Романа Костомарова в Коммунарке рассказал, как протекала болезнь спортсмена

Заместитель главного врача по реанимации в больнице Коммунарки Дмитрий Костин, который был лечащим врачом олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал, как протекала болезнь фигуриста, которая в итоге привела к ампутациям стоп и кистей спортсмена.

«Роман к нам поступил 10 января из другой больницы, его состояние было не просто крайне тяжёлым, оно было критическим. И оно ухудшалось с каждой минутой практически. У Романа на тот момент имелась не просто пневмония, а такая, которая привела к развитию септического шока.

У Ромы был обычный грипп, с ним он ходил на работу, тяжело физически и эмоционально трудился, занялся самолечением. Это всё привело к тому, что та инфекция, с которой обычно справляется организм, привела к крайне тяжёлому течению заболеванию.

Это стечение многих обстоятельств. Если вы заболели, лучше отлежитесь, обратитесь к врачу. Роман уже в больном состоянии пошёл в баню, нырнул в купель, чего не стоило делать.

Мы понимали, что классическая вентиляция лёгких не справляется. Был септический шок, это крайняя степень проявления инфекционного заболевания. Мы вынуждены были подключать ЭКМО, чтобы заменить частично функцию лёгких. Иначе мы потеряли бы Романа.

Почему начали чернеть части тела? Это сепсис. Страдала микроциркуляция, доставка крови к органам, в частности, это были конечности. Так организм отреагировал.

Все попытки, чтобы сохранить конечности, были предприняты, однако нам этого не удалось, болезнь оказалась сильнее. Лёгкие не работали, давления не было, мы вводили очень большие дозы препаратов, чтобы поддерживать давление. Почки тоже были под вопросом, всё вкупе… Сепсис в этом и заключается», — сказал Костин в программе «Секрет на миллион».