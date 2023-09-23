Врач Романа Костомарова рассказал, сколько операций перенёс фигурист в Коммунарке

Заместитель главного врача по реанимации в больнице Коммунарки Дмитрий Костин, который был лечащим врачом олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал, как принималось решение об ампутациях ступней и кистей спортсмена.

«Это было тяжёлое решение. К лечению Романа было привлечено очень много ведущих специалистов, лидеров в своей области. Уже на третий день лечения мы понимали, что у нас есть серьёзные проблемы с конечностями. В какой-то день мы поняли, что мы их потеряли, что бороться дальше бессмысленно. Мы сообщили близким, и уже все вместе напрямую сказали Роману. Мы были абсолютно честны перед ним. Было важно, чтобы он нам верил.

Эту информацию сложно принять любому человеку. Но он достойно её принял. Он понимал, что другого выхода нет.

Ампутации были стадиями одного процесса. Конечная цель была понятна. Одноэтапно не делаются такие операции, тем более воспалительный процесс продолжался и было опасно это всё одномоментно делать. Шли этапные операции – одна, вторая, третья…

Всего больших операций было около 16, практически каждую перевязку можно считать операцией, потому что они были под наркозом.

Сколько процентов давали на положительный исход, когда поступил Роман? Процент крайне низкий, девять из десяти таких пациентов погибают в первые часы», — сказал Костин в программе «Секрет на миллион».