Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Врач Романа Костомарова рассказал, сколько операций перенёс фигурист в Коммунарке

Врач Романа Костомарова рассказал, сколько операций перенёс фигурист в Коммунарке
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель главного врача по реанимации в больнице Коммунарки Дмитрий Костин, который был лечащим врачом олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал, как принималось решение об ампутациях ступней и кистей спортсмена.

«Это было тяжёлое решение. К лечению Романа было привлечено очень много ведущих специалистов, лидеров в своей области. Уже на третий день лечения мы понимали, что у нас есть серьёзные проблемы с конечностями. В какой-то день мы поняли, что мы их потеряли, что бороться дальше бессмысленно. Мы сообщили близким, и уже все вместе напрямую сказали Роману. Мы были абсолютно честны перед ним. Было важно, чтобы он нам верил.

Эту информацию сложно принять любому человеку. Но он достойно её принял. Он понимал, что другого выхода нет.

Ампутации были стадиями одного процесса. Конечная цель была понятна. Одноэтапно не делаются такие операции, тем более воспалительный процесс продолжался и было опасно это всё одномоментно делать. Шли этапные операции – одна, вторая, третья…

Всего больших операций было около 16, практически каждую перевязку можно считать операцией, потому что они были под наркозом.

Сколько процентов давали на положительный исход, когда поступил Роман? Процент крайне низкий, девять из десяти таких пациентов погибают в первые часы», — сказал Костин в программе «Секрет на миллион».

Материалы по теме
«Сам не знаю, как выжил». Первое интервью Костомарова после ампутации и протезирования
«Сам не знаю, как выжил». Первое интервью Костомарова после ампутации и протезирования
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android