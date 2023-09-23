Мама Романа Костомарова — о болезни сына: не имела права плакать при нём

Мама олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Валентина рассказала, как пережила продолжительную болезнь сына, который находился на грани жизни и смерти.
«Как держалась? Я не имела права плакать при нём. Дома плакала, да, рыдала, и ночью, и когда угодно. А при нём нет.
Я Оксане звонила в этот день, я спросила: «Он в сознании?» Молчание. Она говорит: «Вам сказать правду?», я говорю: «Да». Она говорит: «Нет». Я уже понимала, что это всё непросто.
На следующий день, 11-го числа, я раздобыла телефон и позвонила в больницу, разговаривала с Василием Леонидовичем, лечащим врачом, заведующим медицинской частью Коммунарки. Он сказал: «Сейчас мы его остановили на миллиметр. Но вниз он падал километры». Для меня даже это было как глоток свежего воздуха: остановили, для меня это было хорошо.
Когда немножечко получше ему стало, я спрашивала всё время у Оксаны и у Дениса – как, когда, что? Пока вы мне не скажете, я не поеду. Когда она первый раз поехала спустя неделю туда, то сказала: «Тёть Валь, может приехать один человек. Кто поедет – вы или я?». Я сказала: «Поедешь ты, потому что он твой муж и ты его жена». Мама всегда останется мамой, а жена всё равно в этот момент для него дороже», — сказала мама Костомарова в программе «Секрет на миллион».
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