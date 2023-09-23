«Папа самый крутой и самый офигенный». Домнина — о том, как настраивала детей Костомарова

Чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина, супруга Романа Костомарова, рассказала, как сообщала детям фигуриста о происходившем с их отцом.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией и находился в реанимации на грани жизни и смерти, затем ему были проведены ампутации стоп и кистей.

«Я не знала, как детям сказать о том, что всё вот так вот, чтобы это для них не было шоком, стрессом. Я врачей спрашивала, как лучше, у психолога, у друзей. Все говорили: самое главное – разговаривай как со взрослыми. Я взяла листок, начала рисовать, показывать, что у папы не работали лёгкие, из-за того, что не работали лёгкие, перестали работать остальные внутренние органы, перестала кровь поступать в ручки и в ножки. И из-за этого они не могут дальше жить, поэтому врачи вынуждены были заменить их на самые крутые новые технологии, и что папа у нас будет уникальным, терминатором, роботом-3000.

Самое главное для нас, что папа жив. Да, операции, но настрой на то, что папа самый крутой у нас и самый офигенный. И они с этим настроем до сих пор, папа у нас самый крутой», — сказала Домнина в программе «Секрет на миллион».