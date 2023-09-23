«Эти объятья — не передать словами». Костомаров — о первой встрече с дочерью в Коммунарке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, как его старшая дочь, 12-летняя Анастасия, впервые навестила его в Коммунарке.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии и долгое время находился в реанимации в состоянии комы. Затем из-за развившегося некроза спортсмену ампутировали ступни и кисти рук. Всё это время к Роману пускали только супругу Оксану Домнину.
«Оксана как обычно пришла в палату в 9 или 10 утра, говорит: «У меня для тебя сюрприз». Я никак не ожидал увидеть дочку. Увидел какую-то большую взрослую девочку, за эти полгода она так выросла. «Папулечка-папулечка», у неё уже стоят брекеты, думаю: «Откуда? Когда успела?» Эти объятья – не передать словами», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион».
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