Навка: никогда не думала, что буду реветь из-за Костомарова

Российская фигуристка Татьяна Навка, которая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым завоевала золото Олимпийских игр – 2006, рассказала, как в январе узнала о тяжёлой болезни партнёра.
«Первая мне позвонила мама Валентина Николаевна, она мне близкий родной человек. Было 8 утра, я подумала, может, она перепутала, может, случайно нажала. Подняла трубку, она говорит: «Танюша, Рома в реанимации». Я подумала, что это какой-то бред, может, тётя Валя перепутала. Говорю: «Как? На шоу же вчера катались?» Говорит – что-то с сердцем. Как, у Костомарова, с сердцем? Такого быть не может.
Я позвонила супругу, и он со своей стороны сделал всё возможное, сразу всю информацию узнал, перезвонил мне – что, где, с каким диагнозом. Там уже всё закрутилось…
Наверное, Роман такой пример не только для нас всех – родных, знакомых, близких и друзей, но для всей страны, как вообще можно и нужно видеть эту жизнь, как нужно идти вперёд, преодолевать. Я знала, что Ромка выкарабкается, мы с мамой ходили в храм, и каждая молитва, конечно, была за Романа. Я не могла даже представить, что будет как-то по-другому.
Помню, когда мне позвонили и сказали, что шансов практически нет. Если бы ещё было два процента, то сейчас, скорее всего, 0,0001 процента. Я звоню Оксане, не могу сказать всё, что я знаю, у меня слёзы текут и говорю: «Ксюш, Рома…» А она мне: «Тань, ты чего ревёшь?» Я ей: «Не знаю, чего я реву, никогда не думала, что буду реветь из-за Костомарова» (смеётся). Тогда я обалдела от силы воли Оксаны, стойкости, её железного стержня», — сказала Навка в программе «Секрет на миллион».
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