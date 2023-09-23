Роман Костомаров: я лишился всего, что нужно для жизни фактически

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что даёт ему силы жить после того, как после тяжёлой болезни он лишился стоп и кистей рук.
«Что спасает первую очередь – это близкие, дети, ради которых жить. Если нет никого рядом, то и жить не хочется, оставшись в таком состоянии. Особенно если ты не имеешь возможности ходить на протезах, желания это делать. Это абсолютно меняет твоё состояние – если есть желание и есть возможность, нынешние технологии позволяют…
Я поездил на инвалидном кресле и понял, что не могу сам крутить колеса. Мне нечем. Ног нет, я лишился всего, что нужно для жизни фактически.
Это абсолютно меняет твою голову, тебе нужно для этого много работать, тренироваться, потому что больница, кома полностью выбивают из колеи. У тебя могут появиться пролежни, которые болят долгое время, потому что ты обездвиженный лежишь. Ты теряешь в весе очень сильно, ты не можешь поднять голову с подушки, руку приподнять, обрубленную ногу приподнять…
Но благодаря желанию идти, благодаря тому, что ты знаешь – дома тебя ждут дети, я не хочу, чтобы меня видели дети на коляске. Это я сразу сказал – я поеду домой только на протезах, потому что я не хочу, чтобы дети видели, что инвалид приехал. Да, я инвалид, но я пришёл домой на ногах, пусть даже через боль, и сейчас через боль, когда получил постоянные протезы.
Когда ты ходишь, ты чувствуешь себя человеком. Ты встаёшь в полный рост, и ты практически такой же, как ты был. Есть ощущения того, что ты нормальный человек. В это должны верить люди, которые имеют те проблемы, что и я», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион».
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