Роман Костомаров: люди видят во мне человека-мотиватора

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, в результате последствий тяжёлой болезни лишившийся стоп и костей рук, рассказал о дальнейших планах.
«Я задавался вопросом, что дальше. Были моменты отчаяния, потому что я планировал кататься, держал себя в форме и держу по сей день. Пока я был интересен зрителям, перед которыми я выступал, меня любят люди, покупают билеты, приходят смотреть. Я получаю от этого удовольствие. Я думал, что до 50 точно прокатаюсь, тем более у меня молодая жена.
Я поставил для себя цель к этому всему привыкнуть, адаптироваться и максимально натренироваться, чтобы я чувствовал себя уверенно с тем, что я имею. Жизнь покажет, мы не знаем, что будет завтра, судя по тому, что произошло со мной.
Нужно жить сегодняшним днем, я строю планы, надеюсь, что выйду на лёд, как будет получаться, я не знаю, но я точно выйду. Нужно жить дальше и каким-то образом работать, зарабатывать.
Сейчас я много слышу от людей добра, которые видят во мне человека-мотиватора, который может рассказывать людям о том, что нельзя сдаваться и нужно идти вперёд. Трудности по-любому будут, жизнь такая штука, тебе всё равно периодически даёт какие-то пощёчины, овраги, через которые ты должен пройти. Это неизбежно.
Это один из путей, о которых я думаю. Мне есть что рассказать, мне есть чем поделиться. У меня есть олимпийская вершина, к ней был тоже непростой путь. Есть овраг, с которого я скатился в самый низ, заболев этой гадостью, и сейчас я из этого обрыва выбираюсь», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион».
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