За интервью в шоу «Секрет на миллион» Роман Костомаров заработал 1,2 млн рублей

Ведущая шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева в конце программы, гостем которой стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, рассказала, что, откровенно отвечая на вопросы, спортсмен заработал 1,2 млн рублей. Кудрявцева также попросила Костомарова потратить эти деньги на лечение.

В ходе эфира жена Костомарова, чемпионка мира Оксана Домнина, сообщила, что мужу может потребоваться ещё одна операция, а Роман назвал цену одного из его протезов — 2 млн рублей. Если на ногах у Костомарова уже есть протезы, то протезирование рук пока не проведено.

Проведя полгода в больнице, куда был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии, Костомаров перенёс несколько ампутаций. Сейчас Роман активно занимается адаптацией.